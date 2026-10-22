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22.10.2026 16:27:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen
Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegenzug um zwei Basispunkte auf 3,66 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 30 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,51 Prozent auf 122,06 Punkte.
Marktbeobachter verwiesen auf eine schwache Tendenz an den internationalen Aktienmärkten wodurch es zu Umschichtungen Richtungen Anleihen kam. Neben deutlich gestiegenen Ölpreisen verdarben negativ aufgenommene Aussagen von Branchengrößen wie Meta, Tesla, Lam Research und IBM zur Geschäftsentwicklung den Aktienanlegern die Stimmung.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,22 3,23 -0,01 14 5 Jahre 3,44 3,46 -0,02 26 10 Jahre 3,66 3,68 -0,02 30 30 Jahre 3,96 4,02 -0,06 27
ste/sto
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