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09.09.2026 16:37:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursrückgängen
Marktbeobachter verwiesen zur Wochenmitte auf einen impulsarmen Handel, abseits der Ölpreisentwicklung. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent kostete erstmals seit dem 24. Juli wieder mehr als 100 US-Dollar.
Spannend dürfte es im weiteren Wochenverlauf werden. Am Donnerstag steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an. Angesichts der hartnäckigen Inflation wird am Markt überwiegend mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkten gerechnet.
Am Freitag folgen Inflationsdaten aus den USA, die wichtige Impulse für die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche liefern dürften. Am Markt wird eine Zinserhöhung nicht ausgeschlossen. Insbesondere der Iran-Krieg sorgt für weiter hohe Ölpreise und schürt somit Inflationssorgen.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,01 2,99 0,02 -4 5 Jahre 3,27 3,23 0,04 9 10 Jahre 3,61 3,57 0,04 20 30 Jahre 4,10 4,07 0,03 25
ste/spa
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