Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursverlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel etwas tiefer gezeigt. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 2 Basispunkte auf 3,04 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 27 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future gab um 0,20 Prozent auf 128,12 Punkte nach.

US-Arbeitsmarktdaten fielen robuster aus als prognostiziert, änderten jedoch wenig an den Erwartungen, dass die US-Notenbank Fed kommende Woche eine Zinssenkung vornehmen wird. Die Daten hatten folglich keinen klaren Einfluss auf die Anleihekurse.

Allgemein steht der europäische Rentenmarkt laut der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) unter latentem Druck. Auffällig sei dies vor dem Hintergrund weitgehend stabiler EZB-Zinserwartungen und zuletzt rückläufiger Inflationserwartungen. Insgesamt treffe ein höheres Anleiheangebot auf eine geringere Nachfrage, da dem größeren Finanzierungsbedarf der deutschen Regierung rückläufige Bestände im Eurosystem und ein verändertes Anlageverhalten wichtiger Investoren wie niederländischer Pensionskassen gegenüberstehen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,15 2,13 +0,02 7 5 Jahre 2,61 2,60 +0,01 24 10 Jahre 3,04 3,02 +0,02 27 30 Jahre 3,80 3,79 +0,01 39

