Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursverlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stieg die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe um einen Basispunkt auf 3,06 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 27 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future gab um 0,18 Prozent auf 127,89 Punkte nach.

Am Anleihenmarkt wirft die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed bereits ihre Schatten voraus. Experten der Erste Group erwarten in der kommenden Woche eine Zinssenkung um 25 Basispunkte.

Das am Nachmittag gemeldete Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan hatte vorerst keine merklichen Auswirkungen auf den Anleihenhandel. Den Daten zufolge hellte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Dezember stärker als erwartet auf. Das Konsumklima stieg um 2,3 Punkte auf 53,3 Punkte, wie die Universität am Nachmittag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 52,0 Punkte gerechnet.

Zudem sind die privaten US-Einkommen im September etwas stärker gestiegen als erwartet. Zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt um einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der Fed und wird daher an den Anleihenmärkten stark beachtet. Die Daten wurden allerdings nach dem Shutdown mit großer Verzögerung veröffentlicht.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,14 2,12 +0,02 4 5 Jahre 2,67 2,62 +0,05 27 10 Jahre 3,06 3,05 +0,01 27 30 Jahre 3,82 3,79 +0,03 39

rst/mik