05.03.2026 16:35:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursverlusten

Nach dem Erholungsversuch zur Wochenmitte haben österreichische Bundesanleihen am Donnerstag wieder nachgegeben. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um 7 Basispunkte auf 3,13 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 30 Basispunkte. Der deutsche Euro-Bund-Future fiel um 0,48 Prozent auf 128,38 Punkte.

Weiterhin belasten die Sorgen vor einem wachsenden Inflationsdruck durch den Iran-Krieg die Anleihekurse. Bei den Öl- und Gaspreisen zeigte sich seit Mittwoch eine Beruhigung, sie bleiben aber auf stark erhöhtem Niveau. Eine dauerhafte Entspannung ist zudem nicht in Sicht. Im Krieg der USA und Israels gegen den Iran gingen die Luftangriffe weiter.

"Der Anstieg der Energiepreise bewegt die Märkte in Energieimportländern - etwa in Europa und Asien - deutlich stärker als in Exportländern wie den USA", schreiben die Experten der Dekabank. Von den gestiegenen Gaspreisen sei allerdings Asien noch stärker getroffen als Europa. Am Anleihemarkt dominieren gestiegene Inflationserwartungen. Dies könnte sich auch auf die Geldpolitik der EZB auswirken.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2,26 2,19 0,06 3 2,62 2,55 0,08 15 3,13 3,06 0,07 30 3,75 3,74 0,02 31

spa/sto

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen