Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursverlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag mit Kursverlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 3 Basispunkte auf 3,36 Prozent gestiegen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 29 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 124,92 Punkte.

International im Fokus steht weiterhin der Konflikt im Nahen Osten. Am Wochenende waren die Friedensverhandlungen zwischen der USA und dem Iran vorerst gescheitert. Zudem wollen die USA die Straße von Hormuz für Schiffe blockieren, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen wollen. In der Folge stiegen die Ölpreise wieder deutlich. In der Nacht auf Montag kletterte der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni bis zu neun Prozent auf fast 104 Dollar (88,81 Euro). Zuletzt lag der Brent-Preis noch knapp über 100 Dollar. Die iranischen Streitkräfte bezeichneten die angekündigte Seeblockade als "Akt der Piraterie".

Bei der ungarischen Parlamentswahl am Sonntag erlangte die Oppositionspartei TISZA von P�ter Magyar mit einem spektakulären Erdrutschsieg eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Nach Berechnungen der Wahlkommission lag Magyars TISZA bei 138 der 199 Mandate. Damit beendet der künftige Ministerpräsident Magyar die 16-jährige Herrschaft seines autokratischen Vorgängers Viktor Orb�n. Magyar bewertete den Wahlausgang in seiner Rede als Beleg dafür, dass "die Ungarn ihren Platz in Europa sehen". Das Land werde wieder ein starker Partner in EU und NATO sein, versprach er.

Das Wahlergebnis wurde von EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen und von den Regierungen zahlreicher EU-Länder erleichtert und positiv aufgenommen. Orb�n hatte mit seiner Russland-freundlichen Haltung und seiner Blockadepolitik gegenüber der Ukraine schon lange immer wieder für Irritationen innerhalb der Europäischen Union gesorgt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,66 2,62 0,04 4 5 Jahre 2,90 2,88 0,03 14 10 Jahre 3,36 3,33 0,03 29 30 Jahre 3,94 3,92 0,02 34

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