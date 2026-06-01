Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursverlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag mit Verlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um 5 Basispunkte auf 3,26 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 24 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,51 Prozent auf 125,58 Punkte.

Der erneut steigende Ölpreis schürt die Furcht vor einer hartnäckigen Inflation und belastet die Anleihemärkte. Der Iran setzt nach iranischen Agenturangaben die indirekten Verhandlungen mit den USA über ein Ende des Krieges in der Golfregion aus. Die Entscheidung sei wegen der "anhaltenden Verbrechen" Israels im Libanon getroffen worden, meldete die Agentur Tasnim.

Verbraucher erwarten wegen der gestiegenen Ölpreise eine anhaltend hohe Inflation im Euroraum. Im Schnitt rechneten laut Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) die Menschen im April für die kommenden zwölf Monate mit einer Inflationsrate von weiter 4,0 Prozent. "Die Unsicherheit hinsichtlich der Inflationserwartungen für die nächsten 12 Monate blieb unverändert auf einem hohen Niveau", schrieb die EZB am Montag.

Wenige Impulse brachte die EZB-Umfrage zur Vergabe von Firmenkrediten. Im Euroraum ist die Kreditvergabe im April so stark gewachsen wie seit drei Jahren nicht mehr. Sie erhöhte sich um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die EZB mitteilte. Im März war das Plus noch bei 3,2 Prozent gelegen.

Die schwache Konjunkturentwicklung lässt die heimischen Arbeitslosenzahlen seit Frühjahr 2023 steigen. Wie in den Vormonaten gab es im Mai einen Rückgang der Arbeitslosigkeit bei Männern und einen Anstieg bei Frauen. Ende Mai waren über 378.000 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet - um 0,8 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie AMS und Sozialministerium bekannt gaben. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Jahresabstand um 0,1 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent. Die offenen Stellen gingen spürbar zurück.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,68 2,60 0,08 4 5 Jahre 2,86 2,80 0,06 13 10 Jahre 3,26 3,21 0,05 24 30 Jahre 3,82 3,79 0,03 26

szk/rst/ste