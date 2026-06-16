Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit leichten Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstagnachmittag mehrheitlich mit Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf 3,18 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 25 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,26 Prozent auf 126,55 Punkte.

Beflügelt wurden die Märkte zu Wochenbeginn durch die angebliche Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran. Die Dynamik daraus scheint verflogen zu sein. Skepsis ist laut manchen Analysten angebracht. Was das Abkommen bewirkt, muss sich erst zeigen. So sieht das auch Wifo-Chef Gabriel Felbermayr. Im Ö1-"Mittagsjournal" erklärte er: "Wenn am Freitag nicht eine Enttäuschung kommt, sind das Dinge, die uns konjunkturell und bei der Inflationsbekämpfung sehr helfen würden. Sehr rasch sollte man den Effekt aber nicht erwarten."

In den Fokus rückt zusehends der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch. "Die Notenbanker rund um den neuen Fed-Chef (Kevin) Warsh werden sich wohl in Zurückhaltung üben und damit den Markterwartungen entsprechen", kommentierten die Helaba-Experten. Die Erwartung zeitnah steigender Zinsen habe sich mit den sinkenden Ölpreisen der letzten Tage zurückgebildet.

In Deutschland haben sich die Konjunkturerwartungen im Juni unerwartet deutlich verbessert. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 20,7 Punkte auf plus 10,5 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg auf minus 5,5 Punkte erwartet. "Die Expertinnen und Experten setzen darauf, dass sich der Iran-Konflikt dem Ende nähert", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach das Ergebnis der Umfrage.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,65 2,65 0,00 7 5 Jahre 2,80 2,81 -0,01 14 10 Jahre 3,18 3,20 -0,02 25 30 Jahre 3,77 3,79 -0,02 27

moe/spa