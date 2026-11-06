|
06.11.2026 17:34:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit leichten Gewinnen
Der Kursrutsch an den US-Aktienmärkten im Zuge des Ausverkaufs im KI- und Halbleitersektor sorgte für Verunsicherung und unterstützte damit als sicher geltenden Staatsanleihen. Die fragile Risikostimmung dürfte Bundesanleihen weiter stützen, erwarten die Anleiheexperten der Commerzbank.
Besser als erwartet ausgefallene Industriedaten aus Deutschland bewegten den Markt kaum. Die Industrie ist im September trotz Einschränkungen durch die Dürre und negativer Folgen der Kriege im Iran und der Ukraine überraschend weiter gewachsen.
Der am Nachmittag gemeldete US-Arbeitsmarktbericht für Oktober war überraschend robust ausgefallen, wirkte sich aber nicht an Europas Anleihenmärkten aus. Die unerwartet guten Daten untermauern an den Märkten die Prognosen einer US-Leitzinserhöhung im Dezember.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,06 3,07 -0,01 7 5 Jahre 3,27 3,28 -0,01 20 10 Jahre 3,50 3,51 -0,01 25 30 Jahre 3,88 3,88 0,00 25
mik/ste
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.