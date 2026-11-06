Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit leichten Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitagnachmittag mehrheitlich mit Gewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegenzug um einen Basispunkt auf 3,50 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 25 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future gab anfängliche Gewinne ab und fiel zuletzt um 0,07 Prozent auf 123,12 Punkte.

Der Kursrutsch an den US-Aktienmärkten im Zuge des Ausverkaufs im KI- und Halbleitersektor sorgte für Verunsicherung und unterstützte damit als sicher geltenden Staatsanleihen. Die fragile Risikostimmung dürfte Bundesanleihen weiter stützen, erwarten die Anleiheexperten der Commerzbank.

Besser als erwartet ausgefallene Industriedaten aus Deutschland bewegten den Markt kaum. Die Industrie ist im September trotz Einschränkungen durch die Dürre und negativer Folgen der Kriege im Iran und der Ukraine überraschend weiter gewachsen.

Der am Nachmittag gemeldete US-Arbeitsmarktbericht für Oktober war überraschend robust ausgefallen, wirkte sich aber nicht an Europas Anleihenmärkten aus. Die unerwartet guten Daten untermauern an den Märkten die Prognosen einer US-Leitzinserhöhung im Dezember.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,06 3,07 -0,01 7 5 Jahre 3,27 3,28 -0,01 20 10 Jahre 3,50 3,51 -0,01 25 30 Jahre 3,88 3,88 0,00 25

mik/ste