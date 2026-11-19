Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstagnachmittag mit Verlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um 3 Basispunkte auf 3,65 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 26 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,18 Prozent auf 121,81 Punkte.

Marktbeobachter verwiesen am Berichtstag auf einen Mangel an klaren Impulsen. Es standen in der Eurozone keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Die in den USA veröffentlichten Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe lieferten kaum sichtbare Auswirkungen.

Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) bestätigten die Erwartungen, dass die Notenbank die Leitzinsen im Dezember anheben dürfte. Emmanuel Moulin, Gouverneur der französischen Notenbank, erklärte, die Inflation im Euroraum sei nach wie vor "zu hoch". "Sie liegt im Euroraum bei rund 4 Prozent und damit deutlich über unserem Ziel - nämlich doppelt so hoch wie unser Ziel von 2 Prozent", sagte Moulin, der auch im Rat der EZB über die Geldpolitik mitentscheidet, dem Fernsehsender CNBC. "Derzeit treibt der Ölpreis die Inflation weiterhin an."

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,21 3,18 0,03 5 5 Jahre 3,43 3,40 0,03 20 10 Jahre 3,65 3,62 0,03 26 30 Jahre 4,02 4,00 0,02 27

ste/mik