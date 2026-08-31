Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit starken Verlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag mit deutlichen Verlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um starke sieben Basispunkte auf 3,54 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 22 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,24 Prozent auf 123,22 Punkte.

Die Rohölnotierungen zogen zu Wochenbeginn an und belasteten damit die Anleihenkurse. Erstmals seit Ende Juli haben die US-Streitkräfte wieder Ziele im Iran angegriffen. Der Iran reagierte umgehend mit Vergeltungsangriffen auf Stützpunkte des US-Militärs. Die steigenden Energiepreise erhöhen die Wahrscheinlichkeit auf weitere Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Fed-Chef Kevin Warsh hatte am Freitag Bereitschaft für eine straffere Geldpolitik signalisiert.

Im Fokus standen auch Inflationszahlen. Hohe Energiepreise treiben die Teuerung in Deutschland erneut bis knapp unter die Drei-Prozent-Marke. Wie schon im April erreichte die Inflationsrate im August 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer etwas höheren Jahresrate von 3,0 Prozent gerechnet, nachdem sie im Monat zuvor 2,8 Prozent betragen hatte. Stärker gestiegen sind die Verbraucherpreise in Europas größter Volkswirtschaft zuletzt im Dezember 2023 mit damals 3,7 Prozent.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,94 2,90 0,04 0 5 Jahre 3,18 3,11 0,07 12 10 Jahre 3,54 3,47 0,07 22 30 Jahre 4,07 4,02 0,05 26

ger/ste