Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit starken Zuwächsen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel deutlich gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen merklich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um elf Basispunkte auf 1,0 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 43 Basispunkten.

Auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen kletterten merklich nach oben. Der Euro-Bund-Future steigerte sich um 0,76 Prozent. Marktbeobachter verwiesen auf eine schwache Stimmung an den internationalen Aktienmärkten, wodurch es zu Umschichtungen Richtung Anleihen kommt.

Zudem hätten die deutlich fallenden Erdölpreise für Kursauftrieb gesorgt. Die Renditen gaben im Gegenzug nach. Die Rohölpreise beeinflussen die allgemeine Teuerung stark. Gehen sie zurück, dämpft das etwas die hohen Zinserwartungen an die Notenbanken, was am Kapitalmarkt meist für Zinsdruck sorgt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,06 0,17 -0,11 12 5 Jahre 0,54 0,66 -0,12 15 10 Jahre 1 1,11 -0,11 43 30 Jahre 1,17 1,23 -0,06 49

ste/kat