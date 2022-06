Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit starken Zuwächsen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um deutliche 20 Basispunkte auf 2,17 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 58 Basispunkten.

Merklich nach oben ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future steigerte sich um starke 1,57 Prozent. Am Berichtstag standen neue Maßnehmen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus. Als Reaktion auf die jüngste Unruhe an den Finanzmärkten will die EZB frei werdende Gelder aus dem Corona-Notkaufprogramm PEPP besonders flexibel einsetzen. Zudem soll die Fertigstellung eines neuen Kriseninstruments beschleunigt werden.

Um sicherzustellen, dass die gerade erste beschlossene Straffung der ultralockeren Geldpolitik hochverschuldete Eurostaaten nicht über Gebühr belastet, will die EZB Gelder aus auslaufenden Anleihen des Corona-Notkaufprogramms PEPP wieder investieren. Die Renditen südeuropäischer Anleihen gaben daraufhin ebenfalls merklich nach.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,04 1,29 -0,25 3 5 Jahre 1,63 1,85 -0,22 27 10 Jahre 2,17 2,37 -0,20 58 30 Jahre 2,34 2,47 -0,13 56

