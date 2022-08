Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Verlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um vier Basispunkte auf 1,95 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 58 Basispunkten.

Abwärts ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future gab um 0,31 Prozent nach. Auch die US-Anleihen mussten Abschläge hinnehmen.

International steht das Treffen der US-Notenbank im amerikanischen Jackson Hole im Fokus. Dieses wird am morgigen Donnerstag stattfinden. Unterdessen hat sich Neel Kashkari, Präsident der regionalen Notenbank in Minneapolis, für eine Straffung der Geldpolitik ausgesprochen. "In vielerlei Hinsicht haben wir maximale Beschäftigung, aber eine sehr hohe Inflation", sagte er in der Nacht zum Mittwoch. "Deshalb ist für mich vollkommen klar: Wir müssen die Geldpolitik weiter straffen, um dort wieder ein Gleichgewicht herzustellen." Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,97 0,94 +0,03 6 5 Jahre 1,35 1,31 +0,04 20 10 Jahre 1,95 1,91 +0,04 58 30 Jahre 2,20 2,17 +0,03 69

