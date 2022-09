Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Verlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 13 Basispunkte auf 2,53 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 58 Basispunkten.

Preisdaten aus Deutschland verstärkten den ohnehin bestehenden Zinsauftrieb an den Anleihemärkten. Die Erzeugerpreise erhöhten sich im August mit 45,8 Prozent so stark wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1949. Die Erwartungen von Analysten, die mit plus 36,8 Prozent gerechnet hatten, wurden deutlich übertroffen.

Die schwedische Zentralbank eröffnete unterdessen den Reigen an Zinsentscheidungen in dieser Woche. Sie hob ihren Leitzins stärker als erwartet um einen ganzen Prozentpunkt auf 1,75 Prozent an. Zudem stellte sie weiter Anhebungen in Aussicht. Die Inflationsrate liegt derzeit mit knapp zehn Prozent viel höher als das Preisziel der Reichsbank von etwa zwei Prozent.

Höhepunkt aus Sicht der Finanzmärkte ist in dieser Woche die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve, die am heutigen Dienstag beginnt. Ergebnisse will die Fed am Mittwochabend mitteilen. Es wird erwartet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation mit einer kräftigen Zinsanhebung fortsetzen. Neben der Fed entscheiden in dieser Woche unter anderem die Zentralbanken Großbritanniens und Japans über ihren Kurs.

Der US-Häusermarkt hat sich im August durchwachsen entwickelt. Während die Zahl der Neubauten kräftig anstieg, gingen die neuen Genehmigungen deutlich zurück. Die Baubeginne stiegen zum Vormonat um 12,2 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einem geringfügigen Anstieg knapp über Stagnation gerechnet. Die Zahl der Baugenehmigungen fiel hingegen um 10,0 Prozent. Hier war ein Rückgang um 4,6 Prozent erwartet worden.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,74 1,70 +0,04 0 5 Jahre 2,14 2 +0,14 29 10 Jahre 2,53 2,40 +0,13 58 30 Jahre 2,65 2,55 +0,10 69

ger/spo