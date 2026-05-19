Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Verlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 5 Basispunkte auf 3,43 Prozent gestiegen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 24 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,38 Prozent auf 123,87 Punkte. Belastet werden die Märkte einmal mehr von der unklaren Situation im Nahen Osten.

Die US-Armee hat nach den Worten von US-Präsident Donald Trump einen ursprünglich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran "wegen sehr positiver Entwicklungen" in den Verhandlungen verschoben. Verbündete im Nahen Osten hätten ihm gesagt, sie seien "sehr nah dran, eine Einigung zu erzielen", sagte Trump am Montag bei einer Veranstaltung im Weißen Haus.

Mehrere Vertreter der von Trump aufgeführten Golfstaaten erklärten dem "Wall Street Journal" zufolge, ihnen sei der vom US-Präsidenten erwähnte angebliche Plan für einen Angriff auf den Iran nicht bekannt.

Teheran reagierte nach eigenen Angaben über den Vermittler Pakistan auf den jüngsten US-Vorstoß mit eigenen neuen Vorschlägen, wie Außenamtssprecher Ismail Baghai Reportern sagte. Nach Informationen des "Wall Street Journal" bot Teheran eine schrittweise Öffnung der für den globalen Öl- und Gashandel wichtigen Straße von Hormuz an. Zugleich seien aber kritische Fragen zum Streitthema des iranischen Atomprogramms offen geblieben.

In Österreich fehlt es dem heimischen Außenhandel an Schwung. Die US-Handelspolitik und der Krieg zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite haben in den vergangenen Monaten die Weltwirtschaft belastet. Dem konnte sich auch Österreich nicht entziehen. Die Prognosen für heuer und 2027 gehen ebenfalls von einer schwächeren Entwicklung aus, so die Prognose des FIW - Forschungsschwerpunkt Internationale Wirtschaft. Ökonomen von Wifo, IHS und wiiw rechnen für heuer mit einem Anstieg der Exporte von Waren und Dienstleistungen um 1,5 Prozent sowie um 2,2 Prozent im nächsten Jahr. Bei der pessimistischen Prognose mit einem weiterhin hohen Ölpreis gehen die Expertinnen und Experten für heuer von einem Plus bei den Exporten um nur 0,3 Prozent und 2027 um nur 1,1 Prozent aus.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,73 2,68 0,04 -3 5 Jahre 2,99 2,94 0,05 10 10 Jahre 3,43 3,39 0,05 24 30 Jahre 3,99 3,95 0,04 28

moe/spa