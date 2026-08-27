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27.08.2026 16:37:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Verlusten
Marktbeobachter verwiesen auf einen recht impulsarmen Handel. Im weiteren Handelsverlauf richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf das Treffen von Notenbanker im US-amerikanischen Jackson Hole. Das Treffen beginnt zwar schon am Abend, die Rede des US-Notenbankpräsidenten Kevin Warsh wird aber erst am Freitag erwartet.
In den ersten Monaten als Notenbankchef hat dieser die Kommunikation der Notenbank Fed deutlich gestrafft. "Sollte Warsh seiner bisherigen Kommunikationsstrategie treu bleiben, sind keine Hinweise auf das weitere geldpolitische Vorgehen zu erwarten", heißt es in einer Analyse der DZ Bank.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,89 2,87 0,02 3 5 Jahre 3,10 3,07 0,03 12 10 Jahre 3,47 3,44 0,03 22 30 Jahre 4,02 3,98 0,04 26
ste/sto
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