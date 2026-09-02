Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Verlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwochnachmittag mit Verlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um 4 Basispunkte auf 3,59 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 22 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,03 Prozent auf 122,68 Punkte.

Analysten der Dekabank sehen in den höheren Ölpreisen einen wichtigen Treiber für die Renditen. Zur Wochenmitte sind die Ölpreise im Verlauf nach erneuten gegenseitigen Angriffen der Vereinigten Staaten und des Iran weiter gestiegen, was am Markt die Inflationserwartungen erhöht. Im Späthandel kamen die Rohölnotierungen aber wieder leicht zurück.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,00 2,97 0,03 0 5 Jahre 3,23 3,19 0,04 11 10 Jahre 3,59 3,55 0,04 22 30 Jahre 4,09 4,07 0,02 25

ste/spa