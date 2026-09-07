Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Verlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag mit Kursverlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 5 Basispunkte auf 3,59 Prozent gestiegen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 25 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,20 Prozent auf 122,78 Punkte.

Ein einflussreicher Faktor bleibt die Entwicklung der Ölpreise. Angesichts fortgesetzter Angriffe am Persischen Golf steigen diese weiter. Bei höheren Ölpreisen wachsen auch die Inflationsgefahren.

Diese Woche rückt besonders der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in den Fokus der Anleger. Eine EZB-Zinserhöhung am Donnerstag um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent ist laut Chefvolkswirt Edgar Walk von Metzler Asset Management inzwischen weitgehend Konsens.

In Österreich hat die heurige Rekord-Hitze und -Dürre laut der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) einen kleinen Effekt auf die Teuerung. Für den Zeitraum September 2026 bis Juni 2027 ergebe sich aus heutiger Sicht ein wetterbedingter Aufwärtsbeitrag für das Gesamtjahr von insgesamt rund 0,1 Prozentpunkten zur Gesamtinflation, schreibt die OeNB in einem "Policy Brief".

Schwache Industriedaten aus Deutschland bewegten den Markt kaum. Die Produktion des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland ist im Juli wegen eines deutlichen Rückgangs in der Automobilindustrie überraschend gesunken. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg gerechnet. "Dafür ist die Konjunktur-Zuversicht für den Euro-Raum gestiegen. Das Stimmungsbarometer stieg im September um 4,2 Punkte auf plus 5,1 Zähler und damit das fünfte Mal in Folge, wie die Beratungsfirma Sentix zu ihrer monatlichen Umfrage unter 1.052 Anlegern mitteilte.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,97 2,96 0,01 4 5 Jahre 3,23 3,18 0,05 14 10 Jahre 3,59 3,54 0,05 25 30 Jahre 4,09 4,06 0,03 25

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