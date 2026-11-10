Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Verlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstagnachmittag mit Verlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um 5 Basispunkte auf 3,53 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 23 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,37 Prozent auf 122,64 Punkte.

Die heute vorgestellten US-Verbraucherpreise im Oktober fielen höher als erwartet aus, was Sorgen vor einer stärkeren als bisher erwarteten Leitzinserhöhung im Dezember schüren dürfte. Hinzu kommt, dass US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller in jüngsten Aussagen nicht nur eine Zinserhöhung im Dezember befürwortet hat, sondern dabei auch eine kräftige Anhebung nicht ausschließt.

Mit den Ölpreisen hingegen ging es abwärts und fielen zeitweise unter die 90-Dollar-Marke. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Jänner 90,72 US-Dollar, ein Minus von rund 2,0 Prozent. Hoffnungen auf ein absehbares Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran drückten die Ölpreise nach unten. Diesmal kamen die Impulse aus dem Weißen Haus: Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. Die Zuversicht mit Blick auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen ist seit den US-Zwischenwahlen gewachsen.

In Europa hat Vormittag Chefvolkswirt Philip Lane erklärt, wegen steigender Inflationsgefahr im Euroraum steuert die EZB auf eine dritte Zinserhöhung im laufenden Jahr zu. Ein solcher Schritt sei "klug", falls sich die Datenlage bis zur Zinssitzung im Dezember nicht ändere, sagte der Ire am Dienstag Bloomberg TV. Ende des Jahres sei mit einer Inflationsrate von "ein wenig" über vier Prozent zu rechnen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,11 3,04 0,07 4 5 Jahre 3,32 3,25 0,07 19 10 Jahre 3,53 3,48 0,05 23 30 Jahre 3,89 3,87 0,02 24

moe/mik