Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Verlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag mit Verlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um zwei Basispunkte auf 3,63 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 26 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,11 Prozent auf 121,99 Punkte.

Die Anleihekurse setzten die Verluste der Vortage fort. Die weiter nachgebenden Ölpreise stützten die Anleihenkurse nur wenig. Die Spannungen bleiben am Persischen Golf hoch. Neue Angriffe im Nahen Osten und die Ankunft eines weiteren US-Flugzeugträgers in der Region wirkten einem deutlicheren Preisrückgang entgegen.

Die Industrieproduktion in der Eurozone stieg unterdessen im September etwas weniger als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legte die Produktion um 0,2 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt mit 0,3 Prozent gerechnet. Im August war die Produktion um 0,5 Prozent gefallen. Im Jahresvergleich ist die Produktion stärker als erwartet gesunken. Sie fiel um 1,5 Prozent. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,20 3,15 0,05 6 5 Jahre 3,40 3,38 0,02 19 10 Jahre 3,63 3,61 0,02 26 30 Jahre 4,00 3,99 0,01 27

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