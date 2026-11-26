Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstagnachmittag mit Verlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um 5 Basispunkte auf 3,53 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 26 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 123,01 Punkte.

Anleihen zeigten im optimistischeren Marktumfeld eine Gegenbewegung, nachdem sie im Zuge der KI-Ängste an den Aktienmärkten als sicherer Hafen gefragt gewesen waren. Ansonsten verlief der Handel impulsarm. Wegen des Feiertags "Thanksgiving" standen in den USA keine Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Neuigkeiten gab es inzwischen zur Nachfolge von EZB-Chefin Christine Lagarde. So soll der Spanier Pablo Hernandez de Cos Medienberichten zufolge den Posten erhalten. Lagarde tritt Anfang Februar von ihrem Posten bei der Europäischen Zentralbank (EZB) vorzeitig ab. Hernandez de Cos ist derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und war früher Präsident der spanischen Notenbank.

Bevor Hern�ndez de Cos sich auf den Chefsessel in Frankfurt setzen kann, müssen das Europäische Parlament und der EZB-Rat noch angehört werden. Laut dem spanischen Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo ist der Kandidat für den EZB-Chefposten auch deshalb gut geeignet, weil er die Fähigkeit besitzt, einen Konsens zu finden. Kollegen beschreiben de Cos als pragmatischen Ökonomen. Dogmatisches Denken sei ihm fremd.

Die "ordentliche Performance" am Anleihemarkt am Mittwoch trotz gestiegener Ölpreise mache eine Verschiebung des Marktfokus deutlich, heißt es in einem Kommentar von Anleiheexperten der Commerzbank. In den vergangenen Wochen hatte mehrfach die Entwicklung beim Ölpreis Inflationssorgen geschürt, mit zum Teil deutlichen Kursreaktionen bei Staatsanleihen. Zuletzt sind aber die Marktturbulenzen bei Tech-Werten wegen der Sorge vor einem Ende des KI-Booms stärker in den Vordergrund gerückt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,13 3,05 0,08 6 5 Jahre 3,32 3,25 0,07 22 10 Jahre 3,53 3,48 0,05 26 30 Jahre 3,92 3,89 0,03 27

spa/sto