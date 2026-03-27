Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit weiteren Verlusten

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitagnachmittag weiter unter Druck gestanden. Die erneut gestiegenen Rohölpreise heizten Inflationssorgen an und die Erwartung, dass die EZB bald die Leitzinsen erhöhen könnte. Dies gab den Anleiherenditen europaweit Auftrieb und belastete im Gegenzug die Kurse.

Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg um 7 Basispunkte auf 3,47 Prozent und hält sich damit auf dem höchsten Niveau seit Ende 2023. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 36 Basispunkte. Der deutsche Euro-Bund-Future fiel um 0,22 Prozent auf 124,50 Punkte.

In anderen Ländern der Eurozone markierten die Renditen ebenfalls mehrjährige Höchststände. Jene der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe kletterte auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2011.

Ein Ende des Iran-Kriegs ist nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump hat sein Ultimatum zum Einlenken der iranischen Führung im Krieg noch einmal verschoben. Die Frist zur Freigabe der Straße von Hormuz werde auf Bitte des Irans verlängert, bis zum 6. April (US-Ortszeit) werde es keine Angriffe auf iranische Kraftwerke geben, kündigte Trump unter Verweis auf "sehr gute" Gespräche an. Allerdings hatte die Führung in Teheran zuvor schon erklärt, dass sie sich ohnehin keinem Ultimatum zu beugen gedenke.

Aufmerksam verfolgt werden vor diesem Hintergrund auch weiter alle Inflationsdaten. Laut den von der EZB am Freitagvormittag veröffentlichten Umfragedaten rechnen die Verbraucher im Euroraum weiter mittelfristig mit erhöhter Inflation. Demnach erwarten sie in einer vom 5. Februar bis zum 3. März erhobenen Umfrage im Mittel (Median) auf Sicht von drei Jahren eine Teuerungsrate von 2,5 Prozent.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,75 2,74 0,01 6 5 Jahre 3,05 3,00 0,04 23 10 Jahre 3,47 3,39 0,07 36 30 Jahre 3,92 3,84 0,07 36

spa/ste