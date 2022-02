Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Zugewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um fünf Basispunkte auf 0,53 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 32 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future tendierte um 0,12 Prozent höher.

Auch am Freitag stand die Ukraine-Krise im Mittelpunkt an den Finanzmärkten. Zunächst hatten Meldungen, wonach sich die Außenminister der USA und Russlands, Antony Blinken und Sergej Lawrow, zu neuen Gesprächen treffen wollen, für leichtes Aufatmen gesorgt.

Im weiteren Tagesverlauf brachten jedoch Nachrichten rund um eine neue Eskalation in den separatistischen Regionen der Ostukraine neuerliche Sorgen. Wegen der Gefahr einer militärischen Eskalation riefen die moskautreuen Separatisten Zivilisten zur Flucht in das Nachbarland Russland auf. Im Westen herrschen seit längerem Bedenken vor, dass Russland versuchen könnte, Gründe für einen Einmarsch in die Ukraine zu schaffen.

Marktrelevante Konjunkturdaten standen am Freitag keine an. Am Vormittag hatte sich der slowakische Notenbankchef und EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir zum weiteren geldpolitischen Vorgehen der Euro-Notenbank geäußert. Dabei hielt er fest, dass er sich einen Stopp der Nettoanleihekäufe unter dem EZB-Programm APP im August vorstellen könne.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,52 -0,45 -0,07 -3 5 Jahre 0,04 0,10 -0,06 9 10 Jahre 0,53 0,58 -0,05 32 30 Jahre 0,96 0,99 -0,03 48

pma/ste