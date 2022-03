Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Zugewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 4 Basispunkte auf 0,74 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 37 Basispunkten.

Vor dem Wochenende blieb der Ukraine-Krieg weiter das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. Die jüngst aufgekommenen Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen Russland und der Ukraine haben sich nicht bewahrheitet. Laut den Experten der Helaba hat dies auch die Risikobereitschaft der Anleger wieder etwas gedämpft, was wiederum den als relativ sicher geltenden Staatsanleihen zu Gute kommen dürfte.

Etwas Erleichterung brachten jedoch Meldungen, wonach Russland fällige Zinszahlungen auf Anleihen im Volumen von 117 Millionen Dollar offenbar bedienen konnte. Die strengen Sanktionen des Westens infolge des russischen Einmarsches in der Ukraine hatten zuletzt befürchten lassen, dass ein Zahlungsausfall Russlands droht.

An Konjunkturdaten standen am Freitag nur Zahlen aus der zweiten Reihe mit geringerer Marktrelevanz an. Wirtschaftsdaten spielen aufgrund des Kriegs in der Ukraine derzeit ohnehin eine geringere Rolle als üblich.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,47 -0,41 -0,06 -11 5 Jahre 0,21 0,27 -0,06 12 10 Jahre 0,74 0,78 -0,04 37 30 Jahre 1,08 1,11 -0,03 52

pma/spo