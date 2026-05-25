|
25.05.2026 16:19:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Zugewinnen
Zu Wochenbeginn dominierten die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs. Die deutlich gefallenen Ölpreise dämpften die Inflationsgefahren und die Erwartungen an künftige Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). An den Finanzmärkten wird allerdings weiterhin mit einer Zinserhöhung im Mai gerechnet.
Inmitten von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran reist eine iranische Delegation in die katarische Hauptstadt Doha. Wie die iranische Nachrichtenagentur Irib mitteilte, wollen der iranische Verhandlungsführer und Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf sowie Außenminister Abbas Araghtschi die Führung Katars über Einzelheiten der Verhandlungen mit den USA informieren.
Die USA stehen nach Angaben von Präsident Donald Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormuz. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Allerdings dämpfte er auch Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen: "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist." Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen. "Es darf keine Fehler geben!".
Konjunkturdaten standen am Pfingstmontag keine zur Veröffentlichung an. Zudem bleiben die US-Aktienmärkte heute wegen eines Feiertags geschlossen.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,53 2,63 -0,10 0 5 Jahre 2,76 2,87 -0,11 12 10 Jahre 3,17 3,28 -0,10 24 30 Jahre 3,75 3,84 -0,09 27
ger/ste
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100er Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX kann zum Wochenstart klar steigen. Der DAX zeigt sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wird aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.