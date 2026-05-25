Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Zugewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag mit klaren Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 10 Basispunkte auf 3,17 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 24 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,81 Prozent auf 126,42 Punkte.

Zu Wochenbeginn dominierten die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs. Die deutlich gefallenen Ölpreise dämpften die Inflationsgefahren und die Erwartungen an künftige Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). An den Finanzmärkten wird allerdings weiterhin mit einer Zinserhöhung im Mai gerechnet.

Inmitten von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran reist eine iranische Delegation in die katarische Hauptstadt Doha. Wie die iranische Nachrichtenagentur Irib mitteilte, wollen der iranische Verhandlungsführer und Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf sowie Außenminister Abbas Araghtschi die Führung Katars über Einzelheiten der Verhandlungen mit den USA informieren.

Die USA stehen nach Angaben von Präsident Donald Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormuz. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Allerdings dämpfte er auch Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen: "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist." Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen. "Es darf keine Fehler geben!".

Konjunkturdaten standen am Pfingstmontag keine zur Veröffentlichung an. Zudem bleiben die US-Aktienmärkte heute wegen eines Feiertags geschlossen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,53 2,63 -0,10 0 5 Jahre 2,76 2,87 -0,11 12 10 Jahre 3,17 3,28 -0,10 24 30 Jahre 3,75 3,84 -0,09 27

ger/ste