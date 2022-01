Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Zuwächsen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um drei Basispunkte auf 0,2 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 23 Basispunkten.

Aufwärts ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future gewann 0,31 Prozent. Bereits zur Wochenmitte hat sich die Lage an den Rentenmärkten etwas entspannt, hieß es aus dem Handel. Zuvor hatten Erwartungen auf vielerorts steigende Leitzinsen, insbesondere in den USA, für starken Zinsauftrieb gesorgt. Ohne neue Impulse seitens der Notenbanken oder durch Inflationsdaten blieben weitere Zinszuwächse schwierig, heißt es von Analysten der Dekabank. Das Hauptaugenmerk liege bereits auf der Zinssitzung der US-Notenbank (Fed) in der kommenden Woche.

Die Fed könnte die Marktteilnehmer Experten zufolge verbal auf den Einstieg in den Straffungszyklus im März vorbereiten. Am Markt wird erwartet, dass die Fed in diesem Jahr der hohen Inflation mit vier Zinserhöhungen begegnet.

Preisdaten von der Unternehmensebene aus Deutschland untermauerten am Donnerstag in der Früh den hohen und zunehmenden Preisauftrieb auch diesseits des Atlantiks. Die Erzeugerpreise stiegen im Dezember mit Rekordtempo. Im Euroraum erreichte die Inflation Ende 2021 wie erwartet einen Rekordwert.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,65 -0,60 -0,05 -5 5 Jahre -0,24 -0,22 -0,02 11 10 Jahre 0,20 0,23 -0,03 23 30 Jahre 0,70 0,74 -0,04 44

