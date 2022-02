Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Zuwächsen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zwei Basispunkte auf 0,58 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 36 Basispunkten.

Kleine Kursverluste gab es hingegen bei den Kursen der deutschen Staatsanleihen zu sehen. Der Euro-Bund-Future gab leicht um 0,10 Prozent nach. Im Fokus steht an den Finanzmärkten unverändert die Ukraine-Russland-Krise. Wichtige Konjunkturnachrichten wurden nicht publik.

Mit eindringlichen Worten hat der ukrainische Außenminister, Dmytro Kuleba, die UN-Vollversammlung in New York vor einem Einmarsch Russlands in sein Land gewarnt. "Der Beginn eines groß angelegten Krieges in der Ukraine wird das Ende der Weltordnung sein, wie wir sie kennen", sagte Kuleba am Mittwoch vor dem größten Gremium der Vereinten Nationen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,47 -0,41 -0,06 -8 5 Jahre 0,11 0,12 -0,01 11 10 Jahre 0,58 0,60 -0,02 36 30 Jahre 0,97 1,01 -0,04 51

ste/mik