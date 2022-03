Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Zuwächsen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um vier Basispunkte auf 0,76 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 38 Basispunkten.

Zulegen konnten auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future gewann 0,13 Prozent. In der Eurozone herrscht nach Einschätzung der Helaba-Experten die Erwartung vor, dass die EZB die Zinsen nach Beendigung der Anleihekäufe erhöhen muss. Die Analysten halten an der Einschätzung fest, dass dies nicht vor dem vierten Quartal der Fall sein wird und die Spekulationen über einen Zinsschritt im September erscheinen der Helaba aktuell zu ambitioniert.

Die US-Notenbank hatten ihren Leitzins am Vorabend erstmals seit dem Jahr 2018 angehoben und zugleich weitere Anhebungen für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Hintergrund ist die hohe Inflation, die zuletzt mit fast acht Prozent auf einen vierzigjährigen Höchststand gestiegen war.

Rasant steigende Energiepreise treiben auch die Inflation in der Eurozone auf ein Rekordhoch. Im Februar stiegen die Verbraucherpreise um 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag auf Basis endgültiger Daten mitteilte. In einer früheren Schätzung von Anfang März war nur von 5,8 Prozent die Rede. Im Jänner lag die Teuerung bei 5,1 Prozent.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,45 -0,40 -0,05 -10 5 Jahre 0,24 0,27 -0,03 13 10 Jahre 0,76 0,80 -0,04 38 30 Jahre 1,09 1,17 -0,08 53

ste/sto