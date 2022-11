Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Zuwächsen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um elf Basispunkte auf 2,58 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 57 Basispunkten.

Aufwärts ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future gewann 0,54 Prozent. An den internationalen Aktienmärkten gab es hingegen Kursrückgänge zu beobachten. Im Verlauf standen vor allem aktuelle US-Konjunkturnachrichten im Fokus, nachdem in der Eurozone keine wichtigen Daten publiziert worden waren.

Der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern hat sich im Oktober deutlich abgeschwächt. Die Einfuhrpreise erhöhten sich zum Vorjahresmonat um 4,2 Prozent. Das ist die niedrigste Rate seit Februar 2021. Im Vormonat waren die Einfuhrpreise noch um 6,0 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Importpreise um 0,2 Prozent zurück. Analysten hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Rückgang um 0,4 Prozent erwartet.

Die Einfuhrpreise beeinflussen die Verbraucherpreise tendenziell, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Zuletzt hat sich die hohe Inflation etwas abgeschwächt. Die US-Notenbank hat deshalb eine etwas vorsichtigere Straffung in Aussicht gestellt. Für die Dezember-Sitzung wird aktuell eine Zinsanhebung um 0,50 Prozentpunkte erwartet, nachdem es in den vergangenen Monaten jeweils 0,75 Punkte gewesen sind.

Zudem hat der US-Einzelhandel seine Umsätze im Oktober deutlicher ausgeweitet als erwartet. Die Erlöse sind gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent gestiegen. Experten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 1,0 Prozent gerechnet. Die Umsätze der Einzelhändler gelten als Richtschnur für die Stärke des Konsums, der für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA besonders wichtig ist.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,14 2,27 -0,13 4 5 Jahre 2,29 2,42 -0,13 32 10 Jahre 2,58 2,69 -0,11 57 30 Jahre 2,63 2,75 -0,12 69

ste/sto