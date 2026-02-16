Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Zuwächsen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag mit Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 3 Basispunkte auf 3,04 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 29 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 129,24 Punkte.

Zum Wochenstart bleiben Impulse aus den USA und China aus, da dort die Börsen wegen Feiertagen teilweise geschlossen sind. An den Aktienmärkten herrscht weiterhin Verunsicherung rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Die Sorgen wirkten sich auf viele Branchen aus. Zudem wird weiterhin über mögliche US-Zinssenkungen spekuliert.

Die Industrie in der Eurozone steigerte ihre Produktion 2025 insgesamt, drosselte aber vor der Jahreswende. Die durchschnittliche jährliche Fertigung stieg voriges Jahr um 1,5 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. Im Dezember fuhren die Firmen die Produktion allerdings herunter: Sie war um 1,4 Prozent niedriger als im Vormonat. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten sogar mit einem Rückgang um 1,5 Prozent im Dezember gerechnet, nach revidiert plus 0,3 Prozent im Vormonat.

In der Energiesparte ergab sich im Dezember ein Minus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Produktion von Investitionsgütern wurde sogar um 1,9 Prozent heruntergefahren. Bei Gebrauchsgütern hingegen gab es einen Zuwachs von 0,2 Prozent.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,06 2,14 -0,08 2 5 Jahre 2,49 2,55 -0,06 16 10 Jahre 3,04 3,07 -0,03 29 30 Jahre 3,72 3,77 -0,05 30

