22.12.2025 16:43:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel niedriger
Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 3 Basispunkte auf 3,17 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 25 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future sank um 0,02 Prozent auf 126,95 Punkte.
Die Meldungslage war am Montag vorweihnachtlich dünn. Dem Handel fehlte es zum Start der Weihnachtswoche an Impulsen. Weder in der Eurozone noch in den USA wurden im Handelsverlauf wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,25 2,22 +0,03 8 5 Jahre 2,73 2,71 +0,02 22 10 Jahre 3,17 3,14 +0,03 25 30 Jahre 3,91 3,90 +0,01 36
lof/ste
