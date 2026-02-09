Österreichische Staatsanleihen im Späthandel niedriger

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag mit schwächerer Tendenz gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um 0,10 Prozent auf 3,143 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 30 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future zeigte sich unverändert bei 128,24 Punkten.

Datenseitig wurde bekannt, dass sich in der Eurozone die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten überraschend stark verbessert hat. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Februar um 6 Punkte auf plus 4,2 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Die ist der höchste Wert seit dem vergangenen Juli und deutlich besser als von Analysten gedacht. Diese hatten nach dem leicht negativen Wert im Jänner 0,0 Punkte erwartet.

Damit verbesserte sich der Konjunkturindikator zum dritten Mal in Folge. Sentix sprach von einem weiteren Silberstreif am Horizont und urteilte: "Eine Aufschwungphase dürfte damit begonnen haben."

Der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau wird seinen Posten mehr als ein Jahr vor Ende der Amtszeit räumen. Wie die französische Zentralbank am Montag weiter mitteilte, sei dies für Anfang Juni geplant. Villeroy gab seinen Rücktritt in einem Brief an die Mitarbeiter der Zentralbank bekannt. Er erklärte, er verlasse die Banque de France, um eine katholische Stiftung zu leiten, die sich für benachteiligte Jugendliche und Familien einsetzt. Sein vorzeitiger Rücktritt bietet dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Möglichkeit, Villeroys Nachfolger zu benennen. Diese Ernennung muss jedoch noch vom Finanzausschuss der Nationalversammlung bestätigt werden.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung 2 Jahre 2,124 2,109 0,01 5 Jahre 2,626 2,580 0,04 10 Jahre 3,143 3,140 0,00 30 Jahre 3,860 3,827 0,03

rst/szk