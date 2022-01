Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend in verschiedene Richtungen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 0,18 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 23 Basispunkten.

Zuwächse wiesen die deutschen Staatsanleihen auf. Der Euro-Bund-Future verbesserte sich um 0,25 Prozent. Im Fokus stehen an den Finanzmärkten weiterhin die Aussagen der US-Notenbank Fed zur Geldpolitik vom Vortag. Besondere Aufmerksamkeit riefen am Vorabend Äußerungen des Fed-Chefs Powell hervor, die an den Märkten als Hinweis auf eine rasche Zinsstraffung gedeutet wurden. Unter dem Strich hatten diese Aussagen die Renditen zuletzt in die Höhe getrieben und im Gegenzug die Anleihekurse stark belastet. Nun gab es eine Stabilisierungsbewegung bei den Anleihenkursen zu sehen. Bei der Deutsche Bank gehe man inzwischen von fünf Zinsschritten nach oben in diesem Jahr aus.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,64 -0,66 +0,02 -1 5 Jahre -0,23 -0,26 +0,03 13 10 Jahre 0,18 0,18 0 23 30 Jahre 0,69 0,72 -0,03 45

ste/sto