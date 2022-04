Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen am kurzen Ende gaben nach, jene am langen Ende stiegen. Die der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um vier Basispunkte auf 1,31 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 48 Basispunkten.

Tageshighlight war die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Trotz Rekordinflation bleiben die Zinsen im Euroraum vorerst unverändert. Der Rat der EZB beließ den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent, hält aber die Tür für eine Erhöhung offen: Er steht bereit, "alle seine Instrumente" bei Bedarf anzupassen.

Aktuelle Daten verstärkten die Erwartung, dass der Erwerb zusätzlicher Anleihen von Staaten und Unternehmen im Rahmen des Kaufprogramms APP im dritten Quartal 2022 enden sollte, erklärte die Notenbank weiters. Die Währungshüter haben sich darauf festgelegt, erst nach dem Ende der Nettokäufe die Zinsen zu erhöhen.

"Leider hat die EZB heute trotz einer Inflationsrate von 7,5 Prozent nicht beschlossen, ihre Nettoanleihekäufe und Minus-Zinsen früher zu beenden. Dieses Abwarten ist riskant", hieß es von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer in einer ersten Stellungnahme. Je länger die EZB an der sehr lockeren Geldpolitik festhalte, desto höher sei die Gefahr, dass sich die sehr hohe Inflation dauerhaft festsetze, so der Ökonom weiter.

Am Nachmittag kamen zudem einige Wirtschaftskennzahlen aus den USA. Die US-Einzelhandelsumsätze legten im März gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent zu, wurde bekannt. Ökonomen hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im April überraschend und deutlich aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg zum Vormonat um 6,3 Punkte auf 65,7 Zähler, Analysten hatten dagegen mit einer erneuten, wenn auch nur leichten Eintrübung gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,10 0,16 -0,06 7 5 Jahre 0,72 0,74 -0,02 15 10 Jahre 1,31 1,27 +0,04 48 30 Jahre 1,53 1,45 +0,08 53

kat/sto

(APA)