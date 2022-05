Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen am kurzen Ende gaben nach, am langen Ende ging sie nach oben und jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 1,47 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 52 Basispunkten.

Zum Wochenausklang blieb es datenseitig sehr ruhig. Für Impulse an den Finanzmärkten sorgten Konjunkturmaßnahmen in China. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hatte die Notenbank am frühen Morgen einen Zinssatz für langfristige Immobiliendarlehen gesenkt.

Mit der Maßnahme soll die aktuelle Abschwächung der Konjunktur gebremst werden. "Die Entscheidung der chinesischen Banken, den Leitzins für fünfjährige Kredite zu senken, trug zur positiven Entwicklung risikoreicher Anlagen bei", bestätigten auch die Marktexperten der UniCredit. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,30 0,34 -0,04 -4 5 Jahre 0,87 0,92 -0,05 20 10 Jahre 1,47 1,47 0 52 30 Jahre 1,69 1,62 +0,07 57

