Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Während die kürzeren Laufzeitbereiche zulegen konnten, gaben die längeren Fristigkeiten nach. Die Renditen zeigten dementsprechend keinen klaren Trend. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um vier Basispunkte auf 2,21 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten.

Abwärts ging es mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future büßte 0,43 Prozent ein. Für Zinsauftrieb sorgt weiterhin die Geldpolitik, hieß es im Handel. Während von der US-Notenbank Fed schon seit längerem ein straffer Kurs erwartet wird, scheint die Ausrichtung der Europäischen Zentralbank (EZB) ebenfalls schärfer zu werden. Zuletzt hatten sich mehrere EZB-Vertreter in Richtung deutlicher Zinsanhebungen geäußert. Für die nächste Sitzung in der kommenden Woche wird ein großer Schritt um 0,75 Prozentpunkte nicht mehr ausgeschlossen. In diesem Tempo hatte sich zuletzt die Fed bereits mehrfach gegen die hohe Inflation gestemmt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,22 1,26 -0,04 5 5 Jahre 1,63 1,66 -0,03 23 10 Jahre 2,21 2,17 +0,04 61 30 Jahre 2,46 2,38 +0,08 73

