Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben am Freitag im Späthandel keine einheitliche Richtung gefunden. Die Renditen präsentierten sich dementsprechend uneinheitlich, am kurzen Ende ging es nach unten, am langen Ende legten die Renditen zu.

Datenseitig gab es zum Wochenausklang kaum Impulse, am Nachmittag kamen aber überraschen gute Daten aus dem Euroraum. Trotz Energiekrise und wachsender Rezessionssorgen hat sich die Stimmung der Verbraucher in der Euro-Zone überraschend etwas aufgehellt. Das Barometer für das Konsumklima stieg im Oktober um 1,2 auf minus 27,6 Zähler, Ökonomen hatten einen weiteren Rückgang auf minus 30,0 Punkte erwartet.

Highlight der nächsten Handelswoche ist die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB wird Volkswirten zufolge im Kampf gegen die zuletzt fast zweistellige Inflation im Euroraum mit einem erneuten Jumbo-Zinsschritt nachlegen. Nach ihrer Einschätzung werden die Euro-Wächter um EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag auf ihrer Ratssitzung wahrscheinlich die Zinsen wie im September um einen Dreiviertel-Prozentpunkt erhöhen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,013 2,139 -0,126 n.v. 5 Jahre 2,674 2,708 -0,034 n.v. 10 Jahre 3,138 3,122 +0,016 n.v. 30 Jahre 3,194 3,167 +0,027 n.v.

kat/mik