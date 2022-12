Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 2 Basispunkte auf 2,41 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 59 Basispunkten.

Deutsche Anleihen gaben leicht nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,27 Prozent auf 142,74 Punkte.

Mit Spannung erwartet werden an den Anleihenmärkten die in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank Fed. Eine mögliche Indikation für die Inflationszahlen im November und damit auch für die Fed-Zinsentscheidung könnten davor schon die am Freitag anstehenden Daten zu den US-Erzeugerpreisen liefern, schreiben die Analysten der Helaba.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,08 2,12 -0,04 2 5 Jahre 2,06 2,04 +0,02 23 10 Jahre 2,41 2,39 +0,02 59 30 Jahre 2,28 2,30 -0,02 71

