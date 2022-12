Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel ohne klare Richtung gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 2,81 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 62 Basispunkten.

Deutsche Staatsanleihen gaben etwas nach. Der Euro-Bund-Future fiel im Späthandel um 0,33 Prozent auf 137,20 Punkte.

Verstärkter Zinsauftrieb kommt seit vergangener Woche von der Geldpolitik. Nicht nur will die US-Notenbank Fed ihre Zinsen weiter und zudem deutlich anheben, auch die EZB wird ihr Straffungstempo absehbar hoch halten.

Zu Wochenbeginn wurde die Linie von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos bestätigt: "Wir müssen zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um die Zinssätze in einem ähnlichen Tempo wie bei der letzten Erhöhung um 50 Basispunkte zu erhöhen", sagte der Spanier in Madrid.

Das Szenario steigender Leitzinsen wurde am Montag von soliden Konjunkturdaten aus Deutschland untermauert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im Dezember den dritten Monat in Folge an. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,46 2,58 -0,12 2 5 Jahre 2,49 2,49 0 26 10 Jahre 2,81 2,81 0 62 30 Jahre 2,67 2,65 +0,02 70

mik/sto