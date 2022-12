Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 4 Basispunkte auf 2,91 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten.

Deutsche Staatsanleihen zeigten sich am Mittwoch kaum bewegt. Der Euro-Bund-Future hielt im Späthandel mit einem kleinen Plus von 0,04 Prozent bei 136,02 Punkten.

Nach der überraschenden Entscheidung der Bank of Japan vom Vortag, die Kontrolle der heimischen Kapitalmarktzinsen etwas zu lockern, beruhigte sich die Lage an den Anleihemärkten wieder. Gute Konjunkturdaten kamen am Mittwoch aus Deutschland. Neue Umfragedaten der Meinungsforscher von GfK ergaben eine bessere Verbraucherstimmung in dem Land. Leichte Entspannung bei den Energiepreisen und Entlastungen der Politik trugen dazu bei.

Konjunkturdaten aus den USA lieferten hingegen keine klaren Signale für den Anleihenmarkt. So hat sich die Stimmung der Verbraucher im Dezember zwar deutlich aufgehellt. Der Abwärtstrend am Immobilienmarkt aber hält an: Die Verkäufe bestehender Häuser gingen im November den zehnten Monat in Folge zurück.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,56 2,67 -0,11 5 5 Jahre 2,62 2,62 =0,00 28 10 Jahre 2,91 2,95 -0,04 61 30 Jahre 2,78 2,81 -0,03 67

mik/sto