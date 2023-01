Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 2 Basispunkte auf 2,85 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 60 Basispunkten.

Deutsche Staatsanleihen gaben am Montagnachmittag nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,44 Prozent auf 136,74 Punkte.

Impulse für den Anleihenhandel in Form von US-Konjunkturdaten gab es am Montagnachmittag nicht. Mit Spannung erwartet werden jetzt aber die am Donnerstag anstehenden Zahlen zu den US-Verbraucherpreisen.

Von den Daten erhoffen Marktteilnehmer Hinweise darauf, in welchem Ausmaß die US-Notenbank demnächst mit Zinsschritten gegen die hohe Inflation vorgehen wird. Zuletzt hatte sich die Inflation etwas abgeschwächt und so der Notenbank etwas Luft verschafft um ihr hohes Straffungstempo zu drosseln.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,67 2,74 -0,07 7 5 Jahre 2,60 2,65 -0,05 32 10 Jahre 2,85 2,83 +0,02 60 30 Jahre 2,79 2,76 +0,03 67

mik/spa