Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 4 Basispunkte auf 3,56 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten.

Deutsche Staatsanleihen gaben am Nachmittag leicht nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,36 Prozent auf 127,70 Punkte.

Für Verunsicherung an den Finanzmärkten sorgte weiter der Konflikt im Nahen Osten. Anleihen konnten am Mittwoch aber nur zeitweise von ihrer Rolle als sichere Häfen in Krisenzeiten profitieren.

Die am Nachmittag gemeldeten Daten zum US-Bausektor wirkten sich nicht merklich im Anleihenhandel aus. Impulse könnte jetzt noch der Abend anstehende Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank Fed liefern. Erwartet werden schließlich auch Reden mehrerer US-Notenbankvertreter.

Von den Aussagen und den Zahlen erhoffen Marktteilnehmer Hinweise darauf, ob die Fed im Dezember möglicherweise mit einer weiteren Zinserhöhung auf die hohe Inflation reagiert. "Noch interessanter dürfte für die Anleger jedoch die Rede des Fed-Vorsitzenden Powell sein, die er morgen im Economic Club in New York halten wird", schreiben die Analysten der UniCredit.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,51 3,57 -0,06 26 5 Jahre 3,27 3,25 +0,02 43 10 Jahre 3,56 3,52 +0,04 63 30 Jahre 3,73 3,69 +0,04 62

mik/sto