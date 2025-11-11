Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 2,94 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 28 Basispunkten.

Deutsche Staatsanleihen konnten leicht Boden gut machen. Der Euro-Bund-Future befestigte sich im Späthandel um 0,16 Prozent auf 129,25 Punkte.

Im Blickfeld der Akteure standen am Dienstag Konjunkturindikatoren aus Deutschland. Die Zahlen enttäuschten, wirkten sich aber kaum auf die Anleihemärkte aus. Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten für Deutschland haben sich im November unerwartet eingetrübt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW fiel gegenüber dem Vormonat um 0,8 Punkte auf 38,5 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 41,0 Punkte gerechnet.

Das ZEW spricht von nahezu unveränderten Erwartungen. "Allerdings ist das Stimmungsbild durch einen Rückgang der Zuversicht in die wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit der Regierung geprägt", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Das Investitionsprogramm dürfte einen konjunkturellen Impuls geben, aber die strukturellen Probleme sind weiterhin vorhanden."

Mit Spannung erwartet wird auch das möglicherweise nahende Ende des teilweisen Behördenstillstands in den USA ("Shutdown"). Denn damit werden auch zahlreiche Konjunkturdatenveröffentlichungen nachgeholt, die während des Shutdown ausgesetzt waren. Die Daten dürften auch wichtige Hinweise darauf liefern, ob mit weiteren Zinssenkungen der US-Notenbank Fed zu rechnen ist.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,08 2,07 +0,01 8 5 Jahre 2,56 2,52 +0,04 30 10 Jahre 2,94 2,95 -0,01 28 30 Jahre 3,64 3,66 -0,02 39

mik/spa