03.12.2025 16:37:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung
US-Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus und gaben den Anleihenkursen nur geringe Impulse. Während sich der ISM-Einkaufsmanagerindex für die US-Dienstleister überraschend etwas aufhellte, ist die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA im November unerwartet gesunken, wie aus den Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP hervorgeht. Insgesamt wurden die bereits ausgeprägten Zinssenkungserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank Fed damit aber nur geringfügig verfestigt, wie aus dem "FedWatch"-Tool der Optionsbörse CME abzulesen ist.
Zuvor hatten am Vormittag Stimmungsdaten der europäischen Dienstleister positiv überrascht. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,6 Punkte auf 53,6 Punkte, wie S&P nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der dritte Anstieg in Folge und der höchste Stand seit Mai 2023. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg auf 53,1 Punkte ermittelt worden.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,15 2,11 +0,04 9 5 Jahre 2,58 2,59 -0,01 24 10 Jahre 3,02 3,03 -0,01 27 30 Jahre 3,79 3,79 0 40
