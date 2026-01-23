Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 3,09 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 19 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,07 Prozent auf 127,66 Punkte.

Am Anleihenmarkt richtete sich zunächst der Blick auf den von S&P Global ermittelten Einkaufsmanagerindex der Eurozone. Dieser verharrte nach einer ersten Schätzung im Jänner auf 51,5 Punkten. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 51,9 Punkte erwartet. Der Stimmungsindikator bleibt weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hellte sich hingegen stärker als erwartet auf. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,5 Punkte auf 53,9 Punkte.

Die am Nachmittag von der Universität von Michigan gemeldete Konsumklima hatte vorerst keine merklichen Auswirkungen auf den Anleihenhandel. Die Stimmung der US-Verbraucher stieg im Jänner ebenfalls stärker als erwartet - nach ersten Schätzung um 1,1 Punkte auf 54,0 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit September. Volkswirte hatten mit 53,5 Punkte gerechnet. Besser sei die Kauflaune bei Menschen mit eher geringem Einkommen gewesen, während sie sich bei denen mit höheren Einkommen verschlechtert habe, hieß es weiter.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,17 2,15 +0,02 4 5 Jahre 2,68 2,65 +0,03 18 10 Jahre 3,09 3,09 0 19 30 Jahre 3,84 3,85 -0,01 33

rst/mik