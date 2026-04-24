Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitagnachmittag ohne klare Richtung gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe lag wie bereits am Vortag bei 3,30 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 28 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 125,49 Punkte.

Anleihen taten sich angesichts der unklaren Situation im Nahen Osten mit der Richtungssuche schwer. Positiv wurde zum Wochenausklang aufgenommen, dass Irans Außenminister Abbas Araqchi am Freitagabend für Gespräche mit den USA in Islamabad erwartet wird. Er wird von einer kleinen Verhandlungsdelegation begleitet, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter von Pakistans Regierung. Es sollten voraussichtlich Gespräche mit den USA geführt werden. Gleichwohl bleibt der Handel an den Finanzmärkten von Vorsicht geprägt, zumal die USA ihre Militärpräsenz in der Region weiter aufgestockt haben. Der Ölpreis für die Nordseesorte Brent bleibt mit rund 105 US-Dollar je Fass auf dem höchsten Niveau seit Anfang April.

Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges trübten sich auch aktuelle Stimmungsdaten aus Deutschland stärker ein als erwartet. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 1,9 Punkte auf 84,4 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Freitag mitteilte. Analysten hatten einen erneuten Stimmungsdämpfer erwartet, waren aber im Schnitt nur von einem Rückgang auf 85,7 Punkte ausgegangen.

"Der Anstieg der Energiepreise und die Sorge um die Stabilität der Lieferketten hinterlassen ihre Spuren in der Konjunktur", kommentierte LBBW-Ökonom Jens-Oliver Niklasch. Da sich keine Öffnung der Straße von Hormuz abzeichne, würden auch gegenüber den gesenkten Prognosen die Abwärtsrisiken dominieren.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,57 2,56 0,01 -1 5 Jahre 2,86 2,83 0,03 14 10 Jahre 3,30 3,30 0,00 28 30 Jahre 3,86 3,86 0,00 32

spa/ste