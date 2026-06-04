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04.06.2026 16:07:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung
Die Ölpreise kamen nach dem Anstieg in der ersten Wochenhälfte wieder zurück, was die Kurse am Rentenmarkt tendenziell etwas stützte. Der bestimmende Faktor bleibt die weitere Entwicklung im Iran-Krieg. Zuletzt wurden Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung aber immer wieder enttäuscht.
US-Konjunkturdaten hatten keinen größeren Einfluss auf die Anleihekurse. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg deutlicher als erwartet, während das Wachstum der Lohnstückkosten etwas unter den Erwartungen blieb. Am morgigen Freitag steht der viel beachtete monatliche US-Arbeitsmarktbericht für Mai an.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,67 2,68 -0,01 1 5 Jahre 2,86 2,86 0,00 12 10 Jahre 3,26 3,25 0,01 24 30 Jahre 3,83 3,82 0,01 27
spa/sto
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