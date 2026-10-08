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08.10.2026 16:28:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung
Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstagnachmittag uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel um einen Basispunkt auf 3,75 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 27 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 120,88 Punkte.
Gebremst wurden die Anleihekurse durch die deutlich gestiegenen Ölpreise. Ein Medienbericht über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran noch vor den Zwischenwahlen in den USA trieb die Preise nach oben. Inflationssorgen wurden so wieder angeheizt. Dies schürt die Erwartung weiterer Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB).
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,22 3,19 0,03 14 5 Jahre 3,48 3,46 0,02 23 10 Jahre 3,75 3,76 -0,01 27 30 Jahre 4,12 4,13 -0,01 26
ste/sto
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