Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitagnachmittag uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg um einen Basispunkt auf 3,76 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 30 Basispunkte.

Deutsche Anleihen gaben am Freitag nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,27 Prozent auf 120,86 Punkte.

In den meisten anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach. Besonders deutlich war der Rückgang in Frankreich. Der französische Anleihenmarkt stand angesichts der Verschuldungsentwicklung und der politischen Instabilität zuletzt stark unter Druck. Am vergangenen Freitag war die Rendite zehnjähriger französischer Anleihen bis auf fast fünf Prozent gestiegen.

"Die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen haben indes leicht nachgelassen", schreiben die Experten der Helaba. Für die EZB werde ein zusätzlicher Zinsschritt bis zum Jahresende nicht mehr vollständig eingepreist. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte am Donnerstag gesagt, dass man bei der Zinspolitik "maßvoll" vorgehen wolle.

Verantwortlich für die Entspannung am Anleihemarkt waren Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Nach Medienberichten über mögliche neue US-Angriffe auf iranische Ziele noch vor den Midterms hat Trump eine Wiederaufnahme von Militäreinsätzen dementiert. "Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

In der kommenden Woche könnten Inflationsdaten aus den USA neue Impulse für den Devisenhandel liefern. Am Mittwoch stehen Zahlen zu den Verbraucherpreisen an, am Donnerstag folgen Daten zu den Erzeugerpreisen. "Nachdem sich die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen zuletzt stabilisiert haben, könnte die Veröffentlichung neue Impulse liefern. Fällt die Inflation höher aus als erwartet, dürften die Märkte ihre Zinserwartungen nach oben anpassen", schreiben die Analysten der Erste Group.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,07 3,07 0,00 -2 5 Jahre 3,43 3,41 0,02 19 10 Jahre 3,76 3,75 0,01 30 30 Jahre 4,11 4,12 -0,01 25

mik/ste